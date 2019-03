Kieskeurig-campagne bewust op het randje: ‘Natuurlijk moet je een baby niet alleen laten’

Hoe is dit idee ontstaan? 'Deze invalshoek past bij de campagnestrategie van het merk', vervolgt hij. ‘Kieskeurig is een functionele vergelijkingssite, wat an sich niet echt spannend is. Daarom zoeken wij bewust de grenzen op. Eerder hadden we een commercial gemaakt met een vrouw die haar tandenborstel vastzet op een vibrator om haar gebit te poetsen. En we hebben een video geproduceerd waarin een meisje haar haren stijlt met een strijkijzer. Dit soort uitingen doen stof opwaaien. Het schuurt en dat is de bedoeling: mensen op een emotionele manier laten praten over een functionele website.’

Maar, zegt hij: ‘We nemen de kritiek zeker mee. Ik beloof dat we de volgende keer een minder persoonlijke invalshoek nemen. En voor de mensen die meer uitleg willen: kom gerust langs voor een kopje koffie.’