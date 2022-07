Mea Dols de Jong wint DDG Award in de categorie Commercials

De Dutch Directors Guild is de vakvereniging voor Nederlandse regisseurs en telt meer dan 440 regisseurs van fictiefilms, documentaires, televisie, radio, podcasts, digital storytelling, animatie en commercials. De DDG Awards zijn de regieprijzen waarbij de winnende regisseurs worden aangewezen door hun vakgenoten – in de categorieën Animatie, Commercial, Digital Storytelling, Documentaire, Dramaserie, Korte Documentaire, Korte Fictie, Podcast-/Radioregie, Speelfilm, TV-programma eencameraregie en TV-programma meercameraregie.

In de categorie Commercials won tijdens een feestelijke ceremonie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam Mea Dols de Jong van productiemaatschappij Halal met True Name voor Mastercard (zie onder); Dols de Jong maakte de Europese film voor de campagne van McCann New York: 'Voor mensen uit de LGBTQIA+-gemeenschap is de naam op hun creditcard vaak geen afspiegeling van hun identiteit. Dat kan pijn en soms ook moeilijkheden veroorzaken. Met True Name laat Mastercard mensen zelf kiezen. Wat begon als een marketingactie groeide uit tot een uniek product dat een complete bedrijfstak veranderde.' De campagne won vorig jaar ook goud in Cannes.

Andere genomineerden in de categorie Commercials waren:

Indrukwekkende documentaire

De DDG Grand Prix ging naar Shadow Game van Eefje Blankevoort en Els van Driel, dat genomineerd was in de categorie Digital Storytelling: 'Ruim drie jaar lang volgden Blankevoort en Van Driel alleenreizende minderjarige vluchtelingen op hun reis door Europa. Hieruit ontstond het mediaproject Shadow Game, bestaande uit een lange documentaire, een webserie en een fotoproject. De indrukwekkende documentaire won eerder onder andere al een Gouden Kalf, de Prix Europa en Movies that Matter Award.'

Uit het juryrapport: ‘Met deze Grand Prix willen we graag een eerbetoon geven aan deze makers die hun werk op verschillende manieren naar de kijker hebben gebracht. Die hun hoofdpersonen op sleeptouw namen, die met parlementen en machthebbers het gesprek zijn aangegaan. Die op innovatieve manieren - virtueel en interactief - hun publiek wisten te bereiken en te activeren. En die zo op creatieve manier de jonge vluchteling op geheel eigen wijze op de maatschappelijke en politieke agenda hebben gezet.’

True Name voor Mastercard van Mea Dols de Dong: