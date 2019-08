Wervingscampagne New York Pizza: 'De bedrijfsleider is wit, de rest zwart. Zeer onhandig'

Dat deze aanpak voor opgetrokken wenkbrauwen kan zorgen, blijkt ook uit de ophef over een vacaturetekst van KLM een paar jaar geleden. Manpower zocht namens de maatschappij bagagemedewerkers en schreef de vacature in straattaal. Het ging vervolgens helemaal los op Facebook en Twitter, want het zou de indruk wekken dat Manpower vooral naar laaggeschoolden zocht met een gebrekkige taalbeheersing. Je kunt je afvragen of de New York Pizza-commercial ook niet een negatief stereotyperend beeld neerzet. De medewerkers in het spotje zijn immers allemaal getinte jongens die in straattaal spreken.

René Romer, eigenaar van diversity marketingbureau TransCity, beaamt dit. 'Mijn inschatting is dat veel jongeren zich niet serieus genomen voelen. Door de jaren heen praten we vanuit TransCity vaak met jongeren over communicatie, waaronder over het gebruik van straattaal door adverteerders. Zij reageren vaker negatief dan positief. Vaak vinden ze dit soort uitingen stereotyperend, denigrerend en zelfs stigmatiserend. Natuurlijk, er zijn altijd jongeren die het wel leuk vinden, maar juist met arbeidscommunicatie moet je terughoudend zijn hiermee.'

Hij vindt de koppeling van biculturele jongeren met rapper Donnie ook een stereotypering: 'Zij worden door adverteerders en bureaus altijd gekoppeld aan rap en hiphop. Het is een populaire muziekstijl, kijk naar de populariteit van FunX, maar er zijn minstens zoveel jongeren die juist weinig met deze muzieksmaak hebben.' Een ander minpunt is volgens Romer dat de bedrijfsleider 'een witte Nederlandse jongen lijkt', terwijl al zijn werknemers bicultureel zijn. 'Ook dat is een stereotyperende rolverdeling. Wij merken dat een groeiend aantal biculturele Nederlanders zich hieraan ergeren. De leider is wit, de rest is zwart. Als je biculturele jongeren wil aanspreken, is dat een zeer onhandige rolverdeling.'