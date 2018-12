Overheid wil meeliften op de ‘snelleplangahype’ en komt met videoclip over vuurwerkbril

De overheid heeft dit jaar de handen ineengeslagen met rapper Donnie om jongeren te behoeden voor onveilig vuurwerkgebruik. Voor de campagne, opgetuigd in samenwerking met bureau Roorda, heeft Donnie het nummer ‘Knalplanga’ gemaakt. Eerder deze maand kwam het nummer op Spotify, en nu komt ook de videoclip naar buiten. De track moet de vuurwerkbril upgraden tot een ‘hip accessoire’.

Om te begrijpen hoe deze samenwerking is ontstaan, duiken we eerst in Donnies succesverhaal. Afgelopen zomer ging de rapper viraal met een filmpje op Instagram, waarin hij een smalle zonnebril draagt, in straattaal ook wel ‘planga’ genoemd. De video's, met kreten van Donnie als 'dit is wel een heel snelle planga, ouwe’, liepen als een tierelier: honderden, zelfs duizenden reacties volgden.

De internethype zette door en bekende Nederlanders zoals Ruben van der Meer, schaatser Kjeld Nuis en Max Verstappen schaften het vlotte montuurtje aan. Donnie wist dat hij beet had en kwam vervolgens met de hit 'Snelle Planga', die ondertussen meer dan 1,2 miljoen keer is beluisterd op Spotify. De hiphopper groeit en scoort. Hij is uitgegroeid tot een gevestigde artiest en het aantal Instagramvolgers stijgt met de dag.