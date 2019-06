Peter R. de Vries wordt weerman in buienalarm-radiospotjes

Buienalarm laat weten dat Peter R. de Vries goed aansluit bij het merk. 'Hij is een man van de feiten en zoekt in zijn werk altijd naar bewijs. Ook buienalarm levert volgens hem “keihard bewijs” voor regen', staat in het persbericht.

Directeur Menno Bom van buienalarm vult aan: ‘Peter R. de Vries is niet alleen Nederlands bekendste misdaadverslaggever. Hij is ook een persoonlijkheid die deelneemt aan maatschappelijke discussies, waarbij hij het altijd beter weet. De meest voorkomende Nederlandse discussie is het weer. Vanzelfsprekend kent Peter ook hier zijn feiten en windt hij er geen doekjes om.'

De BN'er is in juni, juli en augustus op de radio te horen.