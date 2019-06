RET transformeert tramreis tot spannend avontuur in campagne ‘Beleef OVMILES’

OVMiles is het programma waarmee reizigers van het RET met hun OV-chipkaart kunnen sparen voor leuke kortingen en extra's. Met de campagne speelt het Rotterdamse vervoersbedrijf in op het positieve gevoel dat het spaarprogramma kan oproepen.

De campagne laat zien dat reizen met het openbaar vervoer aantrekkelijke belevingen letterlijk dichterbij brengt. Zo ziet de kijker het uitzicht vanuit de tram veranderen in een onderwaterwereld, danst er een ballerina voorbij of waant hij zich in een restaurantkeuken.

Concept en realisatie van de campagne zijn van Doornvogel. RET zet voor de campagne een mix van eigen en externe media in, waaronder abri’s en displays op metrostations, promotieteams, narrowcasting, hah-bladen en sociale media (Instagram, Facebook).