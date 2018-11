Sijthoff Media neemt SpinAwards over

Sijthoff Media, uitgever van onder meer Adformatie, Binnenlands Bestuur en AG Connect, neemt per direct de SpinAwards over. De SpinAwards is de toonaangevende vakprijs voor creatieve concepten in digitale communicatie en innovatie.

De prijzen, die jaarlijks tijdens de SpinAwards Night worden uitgereikt, bestaan al sinds 1998. Sijthoff Media neemt de onafhankelijke Stichting SpinAwards over, die tot doel heeft om ‘creativiteit in digitale media te stimuleren’. De oprichters van de SpinAwards, Stephan Fellinger, Hennie van Velzen en Huib Maaskant, blijven vanuit de Raad van Advies, bij de awards betrokken.

De belangrijkste activiteit van de SpinAwards is de bekroning van het beste Nederlandse én Belgische creatieve digitale werk dat er gemaakt is. Daarnaast wordt jaarlijks in samenwerking met hogescholen in heel Nederland een apart landelijk programma voor Jong Talent georganiseerd.

Stephan Fellinger, mede-oprichter: ‘De SpinAwards heeft zich afgelopen jaren ontwikkeld tot een prijs die inmiddels veel verder gaat dan ooit ons startpunt, digital advertising. Categorieën als bijvoorbeeld Innovation, Digital Service Idea, Artificial Intelligence, E-commerce en AR&VR laten zien dat Digital het hart vormt van de nieuwste ontwikkelingen. Bij Sijthoff Media krijgt de SpinAwards de kans zich nog verder te ontwikkelen.’