Specsavers introduceert ringtone voor slechthorenden

De beltoon is ontwikkeld voor mensen met een gehoorverlies vanaf 35 dB. Michiel Wesselink, audiotechnicus bij Soundcircus, licht toe: ‘Belangrijk is dat de melodie hoorbaar is tussen 800Hz en 1000Hz, maar ook daarboven en daaronder. Daarbij stuwen we de boven- en ondertonen, voor het geval dat specifieke tonen wegvallen per persoon.’