Tele2 geeft online helden een podium in nieuwe campagne

Tele2 komt met een nieuwe digitale campagne genaamd Online Helden, waarbij vier artiesten in de spotlights worden gezet. Ze zijn groot geworden door het optimaal benutten van de mogelijkheden van het internet. Zij hebben namelijk hun eigen vaardigheden zichzelf aangeleerd door het wereldwijde web.

Code d’Azur is verantwoordelijk voor de digitale doorvertaling van de campagne. Deze bestaat uit teasers en drie online video’s. In die online video’s wordt uitgelegd hoe zij hun passie hebben geleerd. Zo heeft een Nederlands dansduo zichzelf de Koreaanse dans Bokko via YouTube aangeleerd door de filmpjes frame voor frame door te nemen. Ze hebben inmiddels uitverkochte shows in de Melkweg en Paradiso gedaan en treden ook wereldwijd op.

Nagelstylist Jessica lakt dankzij Instagram de nagels van onder andere Doutzen Kroes en Gigi Hadid voor internationale fashionweeks. Jessica leerde het lakken zichzelf aan via Instagram, maar via dit kanaal komt zij ook in contact met haar opdrachtgevers. Straatartiest Rosalie bekeek verschillende YouTube-tutorials en heeft het nu zover geschopt dat wereldwijd om haar graffiti wordt gevraagd.