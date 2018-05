Vandebron maakt parodie op 'passievolle, authentieke' hipster-video's

Van Veller: 'Aan alle kanten wordt gesjoemeld met handige marketingtermen en groenwascertificaten. Hoe meer mensen afstappen van de kolenindustrie, hoe meer verschil we kunnen maken.'

Marleen Koning van Vandebron vertelt dat het eigen creatieve team de video bedacht heeft. Productie was in handen van bureau Made for digital. Koning: 'We zetten de video in via onze eigen kanalen en we hebben hem naar de pers gestuurd. Inmiddels is Van Veller bijvoorbeeld geïnterviewd over het thema door dagblad Trouw.'

