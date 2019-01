Walmart maakt commercial met beroemdste auto’s uit de filmgeschiedenis

Ook andere grote merken spelen in nostalgie, waaronder Google. De zoekmachine kwam tijdens kerst met het spotje ‘Home Alone Again with Google Assistant’. Deze video bestaat uit iconische scenes uit de beroemde kerstfilm Home Alone, alleen dan in een nieuw jasje gestoken. Zo bestelt Kevin, die ondertussen is opgegroeid, met Google Assistant en pizza en met de tool neemt hij de inbrekers in de maling.