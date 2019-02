Wat politieke partijen kunnen leren van platte populisten

Om de praktische antwoorden te vinden op die knellende vragen, zijn we onder andere gaan kijken bij de midterm-campagnes in de VS; de snoeiharde strijd om de macht tussen de Democraten en de Republieken. We reisden af naar de politieke denktanks en perscentra in Washington, maar bezochten ook de aandoenlijke Townhall-meetings in North Carolina en Virginia.

De macht lag de afgelopen twee jaar geheel bij de ras-­populist Trump. Hij bestierde het Witte Huis, het Congres en de Senaat. Door de ‘midterms’ herstelde de balans zich weer enigszins en heroverden de Democraten de macht in het Congres. Dit waren daarom voor ons persoonlijk de belangrijkste verkiezingen ooit. Deze uitkomst redde niet alleen de democratie in de VS, maar hopelijk ook die van de westerse wereld.

De komende verkiezingen in Nederland en Europa worden daarom ook veel belangrijker en bepalender dan ze in het verleden waren. Populistische campagnes vormen daarbij de nieuwe succestrend en moeten daarom serieus geanalyseerd worden. Om ervan te leren.