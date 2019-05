Wehkamp mikt met eigen muziek op notering in de hitlijsten

Volgens Wehkamp is er zoveel vraag naar de muziek bij de commercial, dat het heeft besloten om er een compleet nummer van te brengen en dit uit te brengen.

Het gaat om een interpretatie van Billy Joel’s ‘She’s always a woman’, dat in de Wehkamp-versie wordt gezongen door meerdere vrouwen, als ode aan alle vrouwen.

Met het concept ‘Het beste in jou. Laat maar komen.’ roept Wehkamp vrouwen op om altijd het beste uit zichzelf te halen.Muziek agency Sizzer maakte met elf vrouwelijke artiesten een emotionele, inspirerende versie van de Billy Joel klassieker.

Onder de bandnaam ‘nous.’ verenigen de powerladies (MAXINE, Els Brink, Manna Horsting, Brigit Lanfermeijer, Sarah-Jane, Leslie Jost, Tessa Rose Jackson, Josephine van Schaik, Belle Doron, Luna Morgenstern en Vicky) zich voor deze officiële release.

Het nummer is hier te downloaden of te luisteren of luister naar de Wehkamp playlist.



Credits

Opdrachtgever: Wehkamp

Verantwoordelijk klant: Joost van Hilten, Carolien de Rooi, Hilda Hiemstra, Damla Kartal, Carole Voigt

Creatie: ACHTUNG! Mcgarrybowen & Wehkamp

Concept: Mark Muller, Kika Douglas, Sam Souen, Hilda Hiemstra

Strategie: Nine de Knecht, Boris Nihom

Account: Lieke de Klein, Annabelle Klop

Agency Producer: Nikki Haighton, Souraya El-Far

Design & Identity: Christian Mezofi (Director), Miles Sale

Muziek door: Sizzer

Lead Music Producer: Luna Morgenstern

Music Supervisor: Dolf Bekker

Music Strategy: Jo Sandow

Head of Production: Seppl Kretz

Music Licensing: Tom Driessen

Executive Producer: Michiel Marsman

Original song: She’s Always A Woman by Billy Joel