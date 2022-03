Annelies Valk van Vodafone naar Netflix

Annelies Valk stapt ov er van Vodafone naar Netflix. Ze gaat vanuit het Europese hoofdkantoor van Netflix als 'senior-manager marketing-partnerships' leidinggeven aan alle merk-samenwerkingen binnen de Benelux.

Valk werkte de afgelopen 5 jaar in Londen, eerst als 'senior global brand strategy manager' en meer recent als de mondiale 'head of purpose marketing'. In die laatste rol was ze er verantwoordelijk voor om het merk Vodafone cultureel en maatschappelijk relevant te maken, onder andere door entertainment-partnerships met Disney (Captain Marvel, Star Wars) en Sony (Into the Spiderverse) aan te gaan, maar ook via #ChangeTheFace, de alliantie voor inclusiviteit in de technologiesector die nu veel grote corporate partners heeft, te starten. Daarvoor werkte ze al 5 jaar bij Vodafone in Amsterdam, en was ze betrokken bij de fusie tussen Vodafone en Ziggo.

‘PR-kanon’

Valk begon haar carrière bij Talpa als social media manager voor The Voice of Holland en hield zich bij Edelman bezig met de PR van Starbucks, waarna ze startte als management trainee bij Vodafone. Na een jaar als segmentmarketeer voor Jeugd stapte ze over naar het Brand-team. In deze job was ze woordvoerder voor het commerciële portfolio, native advertising strateeg en (volgens haar collega’s) ‘PR-kanon’.