Ze zijn hard nodig, die nieuwe 'supermarketeers'

Om dit verhaal handen en voeten te geven, is het misschien handig om af te trappen met de loopbaanontwikkeling van Guido Smit. Smit is een bevlogen marketeer, wat je bijvoorbeeld kunt zien aan zijn driejarig voorzitterschap van Nima Young Professionals (in 2018 behaalde hij zijn Nima C). Tijdens zijn studie was hij al parttime marketeer (bij Bosch en Siemens) en via een reclamebureau landde hij in 2013 bij ABN Amro op de afdeling Marketing & Communicatie. Zijn functie? Social media & content marketing-specialist.

De volgende post die hij daar kreeg (na de herschikking van de Marketing & Communicatie-afdeling, nodig na het vertrek van Roland van Maanen), was die van Digital Communication Strategist. Niet in het marketingteam, maar in het ‘digital channels & development team’. Dik een jaar later werd hij Product Owner en voorman van het Team Digital Media & Data. Niet van het marketingteam.

Een dergelijke versnippering is eerder regel dan uitzondering. En het besef dat sociale media ook maar één van de vele digitale tools is, daar is iedereen inmiddels wel van doordrongen. ‘Het is een volwassen kanaal dat alle marketeers en communicatiespecialisten moeten snappen’, zegt Smit, maar dan moet het nog maar lukken alle teams goed te laten samenwerken. Binnen ABN Amro zijn er 12 teams die (geheel of gedeeltelijk) dingen doen met sociale media. Smit ondertussen, die zichzelf ziet als een combinatie van een marketingstrateeg en een digitaalstrateeg (en dus geen digital marketeer), heeft het goed naar zijn zin in zijn huidige functie, maar wil in de toekomst wel een keer terug naar de marketingafdeling. Hoe moeilijk dat is, moet nog blijken. Smit: ‘Ik denk wel dat het aantal generieke marketeersfuncties is afgenomen, en dat de markt steeds meer vraagt om specialisten.’