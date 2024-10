100% pakt door: ook Robin de Puy aan boord

'Nee, ik liep niet al heel lang aan Robin te trekken', lacht Determeijer. 'We hebben ruim een jaar geleden voor het eerst afgesproken, waarbij we het ook over Robins geweldige filmprojecten zoals The Americans hebben gehad. We hebben ons toen zoals gezegd eerst op nieuw documentaire-werk gericht. De energie voelde goed, dus na een poosje heeft Robin besloten zowel haar film- als fotowerk bij ons onder één dak te brengen waar ik natuurlijk mega-blij mee ben, want we vinden niks leuker dan met het hele bedrijf alle opdrachtgevers van een maker te ondersteunen.'

Leerzaam

De Puy op haar beurt: 'Het is fijn een bureau achter me te hebben dat zowel in de fotografie- als filmwereld werkt, dat is voor mij de perfecte combinatie. Ik volg 100% al jaren en zie altijd veel mooie projecten voorbij komen.

Waarom ik nu 'zwaarder' inzet op commercieel werk? Naast mijn editorial en kunstwerk heeft commercieel werk altijd al bestaan, zodat ik in staat was mijn eigen projecten te financieren. Dit gaf en geeft ontzettend veel vrijheid. Wat ik daarnaast een leuke link tussen de twee werelden vind: mensen die ik fotografeer voor mijn eigen projecten zet ik vaak ook weer in bij commerciële klussen; dat zorgt vaak voor een mooie, diverse mix aan mensen.

Daar komt bij dat ik het ook erg leuk vind om binnen bepaalde kaders te werken (in tegenstelling tot bij mijn vrije werk, dat in principe geen kaders of grenzen kent). Het is en blijft leerzaam en interessant om binnen een vraag en vorm iets te maken dat zowel mij als de klant heel blij maakt. Kunst en commerciële fotografie en film kunnen dus prima naast elkaar bestaan en overlappen elkaar vaak. In het meest perfecte geval is commerciële fotografie of film ook kunst.'