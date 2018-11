Benelux-merken lopen achter bij personaliseren van klantenervaringen

Uit het Context is Everything onderzoek van Adobe blijkt dat 88% van de bedrijven in de Benelux personalisatie als prioriteit beschouwt. Toch geeft slechts iets meer dan een vijfde (22%) van de merken aan dat ze momenteel het vereiste niveau van personalisatie leveren. Van alle onderzochte markten is dit het laagste resultaat. De hoogste score komt voor rekening van Duitsland (42%), gevolgd door Zwitserland (35%), Frankrijk (30%), Groot Brittannië en Scandinavië (23%).

Slechts 3% van de Benelux-organisaties zegt echter nu al Artificial Intelligence (AI) succesvol in te zetten om personalisatie mogelijk te maken. Op dit moment bevinden de meeste bedrijven zich naar eigen zeggen in de test- (22%) of uitrolfase (33%). Een grote meerderheid (77%) verwacht wel dat zij AI voor 2020 gaan inzetten voor bedrijfs- en consumenten analytics.