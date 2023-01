AlleFolders, Nederlands grootste onafhankelijke folderplatform: ‘Partijen zoals wij worden steeds aantrekkelijker’

Het wekelijkse bereik van de AlleFolders (dus website en app) komt neer op 1 op de 5 consumenten in Nederland. Is AlleFolders dan ook in staat om zich te ontwikkelen tot een ondersteunend kanaal voor grote merken, waarbij ook daadwerkelijk op merk wordt gefocust in plaats van alleen performance?

Volgens Van Deurzen is zijn organisatie al merkondersteunend. ‘Je vraag komt voort uit de taakverdeling binnen veel organisaties waar er mensen verantwoordelijk zijn voor brand of performance. We zijn nu al merkondersteunend.’ Hij stelt namelijk dat een relatief onbekend merk door gewoon aanwezig te zijn met een folder in de app onder de gebruikersgroep een flinke naamsbekendheid kan opbouwen.

‘Iedere folder genereert al snel een half miljoen impressies’, aldus Van Deurzen. ‘Wanneer je dan inzoomt op kosten per impressie, dan zijn die veel lager dan online bannering. Terwijl de impact groter is. De consument beschouwt een digitale folder namelijk als content en niet als advertentie.’

De kracht van een folder voor merkimago passeert ook de revue. ‘Voor een merk is de folder een medium dat door consumenten bewust wordt gelezen en in de digitale vorm direct doorlinkt naar je website. Natuurlijk kun je dat gebruiken om je merk te ondersteunen. Naast productprijs kun je ook in de folder communiceren over verantwoordwoord ondernemerschap, zoals Zeeman doet, of de laagste prijsgarantie naar het voorbeeld van Hornbach. Deze boodschappen kunnen ook worden ingezet above the line.’