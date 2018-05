Joris van Heukelom: ‘Veel bestuurders laten zich gek maken door de innovatie-messiassen'

‘Kom op zeg, grow over it! Sowieso kom je in die sessies niets te weten. Luister, het is vast reuze gezellig, dus doe vooral wat je moet doen. Maar hecht er geen waarde aan. Het enige wat gebeurt, is dat je met een onvoorstelbare urgentie in je hoofd terugkomt. En dan ben je weer terug in Nederland, word je ook nog eens toegesproken door Yuri van Geest: ‘Alles verandert. Exponentieel!’ Je wordt gewoon gek gemaakt.

‘Tuurlijk, alles is aan het veranderen en verandering gaat steeds sneller en is niet te voorspellen. Maar juist rond die onvoorspelbaarheid moet je je organisatie vormgeven. Omarm de onzekerheid. Vanuit een goede visie, met de juiste methodiek en de noodzakelijke skills, ga je stap voor stap op weg. Digitale disruptie past niet in een businessplan of forecast, het is een leerproces.’