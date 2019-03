Cannes Lions of SXSW? Het vak verandert, dus ook de bestemming

Cannes of SXSW? Voor de jongens en meiden van RA*W University is het niet langer de vraag. Het gezelschap jong talent in de creatieve industrie kiest nadrukkelijk voor aanwezigheid op SXSW Interactive (9-18 maart), het jaarlijkse event in Austin, in de Amerikaanse staat Texas, dat volledig in het teken staat van nieuwe interactieve ideeën en ondernemingen.

Deze eerste keer is het nog een betrekkelijk klein clubje. Vier bestuursleden stappen volgende week in het vliegtuig naar Austin. Zij zijn de kwartiermakers. De wegbereiders die voorbereidingen gaan treffen voor wat moet uitgroeien tot een intensieve samenwerking met organisaties ter plaatse en een substantiële aanwezigheid bij toekomstige edities van SXSW.

De animo voor SXSW is groot, vertelt Marsha van Doorn, de voorzitster van RA*W University. ‘Volgend jaar willen we met twintig tot dertig studenten gaan. Dat is ongeveer het aantal jonge talenten dat meeging naar het Lions festival in Cannes. Het jaar erop willen we groeien tot een deelname van uiteindelijk ongeveer dertig tot vijftig studenten.’