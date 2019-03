Alexandria Ocasio-Cortez tot Generation Startup: De 10 absolute must-sees van SXSW

Last, but not least: Max Pinas. Ook onze eigen Depster staat op de planken tijdens SXSW. Hij gaat in op het waarom en wat van een ‘new kind of agency’, en laat de laatste trends de revue passeren: van AI-gedreven marketing tot slimme apparaten, blockchain en de ontwikkelingen in China. We heten je van harte welkom!



SXSW op Adformatie.nl

Tijdens SXSW 2019 zal Adformatie dagelijks berichten over de meest opmerkelijke trends en presentaties in Austin. Hiervoor werken we met bloggers, stuk voor stuk specialisten met expertise op een van de onderdelen van (digitale) marketing, creatie en communicatie. Het jonge talent van RA*W University zal een aantal video-updates verzorgen. Verder zijn er bijdragen te verwachten van: Jann de Waal (Creative Holland), Wouter Reeskamp (Sophisti), Lara Ankersmit (NOS), John Meulemans (3Sixtyfive), Max Pinas (Dept), Iskander Smit (Info.nl) en Bert Hagendoorn (Dutch Digital Design). Alle SXSW-bijdragen zijn terug te vinden in dit dossier.