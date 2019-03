Op SXSW staan evenveel vrouwen als mannen op het podium

SXSW liet al vaker zien dat de organisatie diversiteit en inclusiviteit belangrijk vindt, bijvoorbeeld door evenveel vrouwen als mannen op het podium te programmeren en talks aan het onderwerp te weiden. Je vindt hier nauwelijks (of geen?) panels met alleen mannen. En belangrijkste: de vrouwen zitten daar vanwege hun expertise en ideeën en dus niet omdat zij vrouw zijn. Beste congresorganisatoren in Nederland: het kan dus wel.

Maar goed, dit is wel de SXSW bubbel. Daarbuiten is het een ander verhaal. European Competition Commissioner Margrethe Vestager plaatste de vrouwen keihard terug in de realiteit. Een van de weinige statistieken waar vrouwen bovenaan staan, vertelde zij, is in die van ‘slachtoffer van huiselijk geweld’. En op de vraag van Meredith Artley, hoofdredacteur van CNN, of Vestager in aanmerking komt voor het EU leiderschap, was haar antwoord: 'We hebben een traditie in het benoemen van mannen van 60+ op die positie. Dus nee, ik word het niet.’’