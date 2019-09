‘Strategische partners zijn nodig om nieuwe vaardigheden binnen het bedrijf te ontwikkelen’

Kolk vertelt dat Ahold Delhaize een flink aantal jaren met Google werkt. Hij noemt dat de samenwerking in het begin vooral laag in de organisatie plaatsvond, maar gaandeweg verschoof die relatie tot aan topniveau. ‘En voor ons was dat ook een ontdekkingsreis. We zien die digitale stappen die we moeten nemen en we zien dat we nieuwe vaardigheden, nieuwe capabilities moeten ontwikkelen binnen het bedrijf. En daar hebben we uiteindelijk ook partners voor nodig.’

Een organisatie is normaal gesproken ook steeds bezig met verschillende strategische allianties. En in dat proces valt veel te halen, vindt Van Wegen. ‘Durf om je heen te kijken en niet altijd maar met dezelfde partijen te blijven werken. Want innovatie en disruptie verlopen snel. Samenwerken met meerdere partijen en daarbij ook flexibiliteit in durven te nemen is belangrijk. Zo blijf je dan altijd on the edge en up-to-date over alles wat mogelijk is vandaag.’

Roos vult aan dat je je als organisatie verder moet laten verrassen. ‘Er is ontzettend veel op de markt op het gebied van technologie en data: van gerenommeerde partijen tot start-ups en scale-ups. Als je in die breedte van de markt rondkijkt, zorgt dat altijd voor veel positieve verrassingen.’