Zo kom je in de Cannes-jury

Je praat zelf nogal gepassioneerd over het onderwerp diversiteit. Maar waarom zou de helft van de jury uit vrouwen moeten bestaan als de overgrote meerderheid van de creatieven man is?

‘Het is vrij eenvoudig: als de helft van de bevolking vrouw is, zou ook de helft van de senior-managers vrouw moeten zijn. Dat dat niet zo is, is jarenlang als ‘normaal’ beschouwd. Maar het is gewoon niet oké. Persoonlijk geloof ik dat het de verantwoordelijkheid is van ons allemaal – man, vrouw, jong, oud, wit, gekleurd – om te streven naar inclusie en gelijkheid in de samenleving én in onze industrie. Dat gaat dus veel verder dan alleen het man-versus-vrouw-issue.

‘Daarom steun ik organisaties als #IncludeNow hier in Nederland, en het Cannes Lions’ mentorprogramma voor de nieuwe generatie vrouwelijke leiders, See It Be It. Daarnaast heb ik de Amsterdamse afdeling van de internationale netwerkorganisatie SheSays opgezet. (SheSays Amsterdam organiseert ook het See It Be It-event op 11 december bij 180 Kingsday.)’

Zes van de acht ‘Nederlandse’ juryleden bij eurobest zijn buitenlandse creatieven die in Amsterdam werken. Zit daar een gedachte achter?

‘Cannes Lions is niet zozeer op zoek naar ‘Nederlandse’ juryleden, maar naar juryleden die wonen en werken in Nederland. Juryleden die het land op het hoogste niveau, op een wereldpodium kunnen vertegenwoordigen. Dat is een belangrijk verschil.

‘Als ik jurykandidaten voordraag moet ik er zeker van zijn dat ik de beste heb gekozen; of het nu gaat om een strateeg, een tech innovator, een sound producer of een copywriter. De ene keer zijn alle kandidaten in Nederland geboren, de andere keer misschien maar één of twee. Het gaat er alleen om dat ze wonen en werken in Nederland en het meest fit for the job zijn. En uiteindelijk beslist Cannes Lions. Als ze alleen maar honderd procent Nederlanders zouden willen, dan kunnen ze dat zo regelen.’

Amanda Fève van Anomaly was dit jaar jurylid in Dubai (Lynx), in Cannes en jury president (Creative Effectiveness) bij eurobest. Niks mis met Amanda Fève, maar drie jury’s in één jaar?

‘Cannes Lions is onderdeel van Lions Festivals, waar ook Dubai Lynx, Spikes Asia en eurobest bij horen. Ik word vaak gevraagd om ook jurykandidaten voor die andere festivals voor te dragen. Daar profiteert Nederland van omdat het juryteam bij alle Lions-jury’s betrokken is. Als een jurylid dus bij eurobest of Dubai Lynx een opvallende rol speelt, dan staat hij of zij ook op het netvlies van Cannes Lions.

‘Zo was Amanda Fève eerst jurylid bij Dubai Lynx, waar ze een uitstekende indruk maakte. Daarom selecteerde het Cannes Lions-juryteam haar dit jaar voor de Cannes-jury. Ze maakte weer indruk, dus werd ze gevraagd voor eurobest. Mooi toch?’

Hoeveel tijd stop je erin? Heb je wel eens het gevoel dat alles wat je voor Nederland doet door de creatieve industrie hier niet op juiste waarde wordt geschat?

‘Alle landenvertegenwoordigers doen dit op vrijwillige basis. Dus moet je dit ook echt willen – al is het een berg werk, kan ik je wel zeggen. Kyra en ik zijn het hele jaar bezig met verschillende projecten. Met workshops als ‘How To Win An Award’ en evenementen zoals onze jaarlijkse ‘The One That Got Away Night’, in samenwerking met de ADCN. We onderhouden contact met jong talent over Young Lions-initiatieven, variërend van awards-inzendingen tot educatieve programma’s en mentorschappen.

Kortom, het is meer dan een bijbaantje en minder dan een fulltime job.’

Tot slot, hoe kijkt de internationale reclame- en marketingindustrie momenteel aan tegen Amsterdam als creatieve hub?

‘Amsterdam heeft een tijdje een uitzonderlijk prominente positie gehad, vooral in digital en design. Maar we kunnen niet stil blijven zitten. We moeten altijd vooruit, meer durven, buitengewoon werk omarmen. Daarvoor moeten we over onze eigen grenzen heen kijken en de lat voortdurend hoger leggen.

‘In dat verband biedt de Brexit Nederland nieuwe kansen en mogelijkheden. Veel merken en bureaus overwegen de oversteek naar het continent en Amsterdam heeft er al een voorproefje van gekregen. Laten we met z’n allen die nieuwe uitdaging én buitenlandse nieuwkomers omarmen.’

*) Deadline vrijdag 20 december om 18.00 uur

Om uzelf of een collega te nomineren als jurylid voor Cannes Lions (22-26 juni 2020), kunt u hier een nominatieformulier downloaden en mailen aan Kerrie Finch: kerrie@orange-lions.nl. De juryleden (of het merk/agentschap waar hij/zij voor werkt) moeten de afgelopen vijf jaar een Cannes Lions (of een andere gelijkwaardige prijs) hebben gewonnen.

Er zijn dit jaar acht categorieën waar Nederlandse of in Nederland werkzame kandidaten zich voor kunnen inschrijven:

Brand Experience Film Craft Mobile PR Social & Influencer Film Direct Media

De volgende categorieën zijn niet aan een bepaald land toegewezen. Maar de organisatie staat open voor ‘geschikte topkandidaten’:

Creative Business Transformation (new category) Creative Data Creative eCommerce Creative Effectiveness Creative Strategy Digital Craft Entertainment Glass: The Lion for Change Health & Wellness Industry Craft Innovation Music Pharma Sport Sustainable Development Goals

Overigens worden sommige juryleden aangewezen voor de shortlist-jury (die jureren vooraf online en krijgen een pas voor het festival) en anderen voor de fysieke hoofdjury in Cannes. Voor welke categorieën het een of het andere voor Nederlandse juryleden geldt, is nog niet bekend.

Alle nominatieformulieren moeten uiterlijk vrijdag 20 december om 18.00 uur ontvangen zijn.