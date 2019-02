Addressable tv voor lineair komt weer stap dichterbij met nieuwe tv-standaard

De standaard is het resultaat van een jaar intensief overleg tussen broadcast-experts v die samenwerken in de werkgroep Programmasignalering, een initiatief van Media Perspectives, het platform voor media en innovatie. De zeven partijen die deelnemen aan dit overleg, zijn RTL Nederland, Talpa Network, Fox Networks Group, NPO, KPN, Liberty Global, VodafoneZiggo en TVT Media. Zij praten in 2019 verder over de standaard.

De samenwerking moet leiden tot het ondersteunen van nieuwe toepassingen op het gebied van programmasignalering. Marcel Korstjens-Alling, Head of Commercial Technology van RTL Nederland, is blij met het resultaat. “Dit toont aan dat industriebreed overleg echt zin heeft.” Ook Egon Verharen, Manager Innovatie van de NPO, is enthousiast. 'Dat we nu overeenstemming hebben over deze standaard is goed voor de hele sector.'