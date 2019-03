Google verwijdert 2,3 miljard 'slechte advertenties', 1 miljard minder dan jaar ervoor

Wat voor advertenties kwalificeert Google als malafide? In veel gevallen gaat het om advertenties die producten aanbieden die dan wel illegaal zijn dan wel niet mogen worden verkocht. Zo werden ruim 200 duizend advertenties verwijderd van ticket resellers, ruim 500 duizend advertenties voor bail bonds (geldleningen voor het betalen van borchtochten, red), en bijna 60 miljoen phishing ads, In totaal komt dat neer op 6 miljoen bad ads per dag.

Niet alle advertenties die Google uit de lucht haalt, zijn als ‘frauduleus’ aan te merken. In veel gevallen gaat het om advertenties die simpelweg niet voldoen aan de richtlijnen van Google. Het lastige is, dat het op basis van een afzonderlijke uiting niet goed te controleren is of er sprake is van een vergissing dan wel een moedwillige (frauduleuze) actie.

Welk aandeel bad ads we daadwerkelijk als frauduleus kunnen aanmerken, kon Howe overigens niet specificeren. Om het kaf van het koren te scheiden maakt Google steeds meer gebruik van onder meer kunstmatige intelligentie. In het afgelopen jaar werden 330 nieuwe ‘detectie classificatoren’ geïntroduceerd. Dankzij de inzet van zelflerende techniek is Google inmiddels in staat om, aldus Howe, ‘de mate van slechtheid te kwantificeren’.