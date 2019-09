Heineken is weer Nederlands

Heineken Nederland lanceerde afgelopen maandag de eerste Nederlandse Heineken campagne sinds The Invention van TBWA\Neboko 2,5 jaar geleden en herintroduceerde en passant het legendarische ‘Biertje?’. Wat vormde de aanleiding voor het nieuwe verhaal?

Olij, die zich over het merk ontfermt: ‘Wij hebben sinds vorig jaar een nieuwe positionering, die aansluit op de nieuwe internationale positionering van Heineken. De vorige, Open your world, resoneerde niet meer bij millennials – die de premium tagline soms zelfs opdringerig vonden. De nieuwe, om met een fris perspectief naar het leven te kijken, past perfect bij de roots van Heineken (vindingrijkheid, pragmatisme en een gezonde dosis zelfspot) en dus ook bij ons Nederlandse perspectief. Die kans wilden we niet voorbij laten gaan, vandaar deze nieuwe campagne.’

Lette: ‘Ik kan me voorstellen dat het lijkt dat het lang stil is geweest rond Heineken in Nederland. 2,5 jaar is ook lang, maar eerst heeft The Invention een jaar gelopen, daarna ging Heineken Internationaal met een nieuwe positionering aan de slag – daar moesten we sowieso op wachten – en vervolgens zijn we ‘n klein jaar geleden met deze campagne begonnen. Die timings zijn niet raar.’

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: waarom Biertje?, waarom niet een fris, nieuw perspectief op het merk? Le Goff, creative partner bij Cloudfactory én Française – met een knipoog: ‘Ik heb een fris perspectief op jullie cultuur’ – legt uit: ‘Uit de eerste gesprekken met de focusgroepen bleek de band met Biertje? nog zo sterk te zijn. Bovendien vormt de slogan niet alleen het product en de hele markt zelfs, de uitdrukking vatook onzeNederlandse cultuur in één woord. Je zegt het om contact te maken en ongedwongen over het leven te praten. It is so Dutch and Heineken already owned the word!’

Lette: ‘Ja, het isde Just do itonder de Nederlandse biermerken-slogans. Maar waar Biertje? eerst de gangmaker was – denk aan Rudi – is het nu veel meer een verbinder. We zijn als Heineken het contact met Nederland geleidelijk aan een beetje kwijtgeraakt. Er is in al die jaren prachtig werk gemaakt, zoals Walk-in-fridge en Walking fridge. Dat waren parels, maar one offs. Deze campagne is gemaakt met het oog op de langere termijn en is weer voor alle Nederlanders. Dat zie je ook terug in de film, met bepalende momenten uit de Nederlandse geschiedenis, zoals Hans Brinker, het homohuwelijk en het televisieprogramma Te land, ter zee en in de lucht.’

Maar als de campagne zo gericht is op Nederland, waarom is de commercial dan in ‘t Engels? Huigen: ‘Het verhaal, om op ‘n grappige manier met een fris perspectief naar Heineken en zijn oorsprong te kijken het werkte simpelweg niet; het is ook een beetje gek om in het Nederlands over jezelf te praten. In het Engels van de Nederlandse tourguide uit de commercial zit weer die typisch Nederlandse zelfspot.’ Olij vult aan: ‘Engels is inmiddels zeer verweven in onze taal. De focusgroepen (in het consumentenonderzoek dat we hebben gedaan) reageerden er ook positief op en vonden het ‘Dunglish’ grappig.’

Olij: ‘Zoals de plek waarop het woord Biertje met kratten ‘geschreven’ is in de film, ook een toeristische trekpleister was: daar op het Museumplein vlak voor Het Rijksmuseum stonden tot eind vorig jaar de letters I Amsterdam. Stukje humor, zoals de hoofdrol voor het krat in de campagne ook zelfspot in zich heeft. Lette vult aan: ‘Maar ook vindingrijkheid en pragmatisme, als je ziet wat consumenten in de loop der jaren met kratten hebben gedaan. Het krat, dat nog nooit eerder geclaimd is en waarvan er van Heineken alleen al 4,6 miljoen in omloop zijn, is de grootste drager in de supermarkt; 60% wordt in een krat verkocht. Dat maakte de keuze relevant en logisch.’

Le Gofflacht: ‘Wat ik weer zo typisch voor de Nederlandse mentaliteit vind, is om van zoiets “lelijks” als een krat zoiets iconisch te maken. Jullie zien in alles een kans – over een frisse blikgesproken. Maar behalve dat we het krat de “ster” van de campagne hebben gemaakt, met als pay-off “Een krat is meer dan een krat”, wilden we er ook iets mee doen. Het krat moest ook letterlijk meer dan een krat worden.’

Zo is vanaf oktober op het krat een ‘kratlot’ te vinden, waarmee kopers kans maken op prijzen van Heineken evenementen, zoals kaarten voor Champions League wedstrijden, concerten en de Heineken Dutch Grand Prix 2020 in Zandvoort.