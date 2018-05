Heineken Music Hall verliest helft merkwaarde na naamwijziging in AFAS Live

De Heineken Music Hall is de helft van zijn merkwaarde verloren door de naamswijziging in AFAS Live. Dat blijkt uit het Cultuursector Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy. Heineken Music Hall nam twee jaar geleden nog de 5e positie in en is nu gekelderd naar plaats 17 op de ranglijst van sterkste podiummerken.

‘Met de wijziging in AFAS Live is de helft van de merkwaarde in rook opgegaan’, aldus merkadviseur Hendrik Beerda. ‘Niet alleen de naamsbekendheid is gekelderd’, aldus. ‘Maar ook op de andere twee pijlers van merkkracht, waardering en binding, moet het merk weer opnieuw beginnen. Het zal zeker jaren duren voordat dit verlies is goedgemaakt en de kans is zelfs groot dat dit nooit gaat lukken’, aldus Beerda.

Het cultuur-merkonderzoek werd gehouden onder 3.450 volwassen Nederlanders, en werd met de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Universiteit Twente (UT) ontwikkeld. Ook werd gekeken in hoeverre mensen met hun cultuurbezoek willen laten zien wie ze zijn en wat hun status is.

Dankzij sociale media zijn de kansen om met cultuurbezoek te showen sterk toegenomen, zeggen UvA-professor Fred Bronner en UTprofessor Robert de Hoog. ‘Culturele organisaties kunnen van dit onderzoek leren hoe belangrijk het is om bezoekers te stimuleren om hun ervaringen met anderen te delen. Bijvoorbeeld door museumbezoekers toe te staan een selfie te maken bij de topstukken, waarna ze deze kunnen delen op sociale media.’