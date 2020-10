Cas Biesta (Ajax) over natuur, de toekomst, Usain Bolt en purpose marketing in optima forma

Deze week is Cas Biesta, Head of Marketing & Brand Partnerships AFC Ajax, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Cas over zijn 5 bijdragen: '“Simpel spelen, is het moeilijkste wat er is.” Om maar eens een afgeleide van een bekend citaat van voetballegende Johan Cruijff te gebruiken. Creatief werk, een positionering, een nieuwe product of dienst; iets wat aansluit op de kern van een organisatie en/of gestoeld is op een ijzersterk inzicht, daar kan ik erg van genieten.

Zo’n inzicht kan betrekking hebben op een specifieke doelgroep, dan wel een breder maatschappelijk thema. Zolang het maar terug te brengen is naar de oorsprong. Kijkend naar creatief werk, stel ik mezelf vaak de vraag: voelt dit logisch? Daar ging mijn week vooral over. Waarbij ik mijn inspiratie overigens ook van buiten de sport heb gehaald.'

Hier zijn 5 pic(k)s:

1. Carling Black Label #noExcuse

'“Sport has the power to change the world”, is een bekend citaat van Nelson Mandela. Oftewel, sport kan een ijzersterk platform vormen om maatschappelijke thema’s aan de kaak te stellen. Dat gebeurt bij deze case, die tevens de kracht van partnerships in optima forma laat zien. Zeker wanneer er gezocht wordt naar relevante thema’s, die een link hebben met de core van een organisatie.

Dat heeft AB Inbev Africa met deze case namelijk gedaan. Huiselijk geweld is een groot probleem in Zuid-Afrika, waarbij alcohol vaak een rol speelt. Carling Black Label nam als grootste bierbrouwer hierin zijn verantwoordelijkheid en zette hun statement van “responsible drinking” extra kracht bij. Dat deden ze vanuit de ambitie om echt een beweging op gang te brengen. Een mooi voorbeeld van groot denken. Het is een ronde case, waarbij het merk kiest voor een logisch thema en dit breed doorvoert: van activatie tot en met packaging en uiteindelijk agendasetting in de politiek.

Hoogtepunt in de case was de “Masambe Nono” song voorafgaand aan de derby Kaizer Chiefs versus Orlando Pirates. Dan voel je de extra boost en emotie die sport kan geven. Dit voelt voor mij als logisch: een bedrijf dat via sport een maatschappelijk thema op de kaart zet.'