Josefien Olij: 'Je bent zo bazig, is iets wat ik vaak te horen kreeg toen ik opgroeide'

Deze week was Josefien Olij, Director Global Marketing Communications Philips, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Hier haar 5 bijdragen:

1. The next big thing in marketing: brand fundamentals - 'De realiteit is dat ik niet zo goed ben in voorspellingen'

'Dé veelgestelde vraag die een marketeer zo nu en dan voor zijn of haar kiezen krijgt: wat is the next big thing in marketing? Ook ik. De realiteit is dat ik niet zo goed ben in voorspellingen. Een EK-poule heb ik nog nooit gewonnen. En ik kan me nog als de dag van gisteren herinneren dat ik hard moest lachen toen een vriend me de reggaeton-liedjes van een rare gast met bromstem liet horen in 2016: Bad Bunny is nu de grootste artiest wereldwijd (met onder andere de 'most streamed album in a day'). Marketingvoorspellingen zijn dan ook niet echt aan mij besteed. Gelukkig waaien veel trends ook weer stilletjes over, zoals de Metaverse en NFTs, maar twitter (wie wil er nou met 140 tekens communiceren?), heeft de trend meer dan overleefd.

En natuurlijk moet je nieuwsgierig blijven. Zonder te leren is het leven - zeker dat van een marketeer - saai en voorspelbaar. Ik vind niets leukers dan nieuwe dingen eerder dan de massa ontdekken en begrijpen, en dit ook nog eens kunnen doen en gebruiken voor je vak. The joy of marketing! Zeker nu we aan de vooravond staan van een marketingrevolutie met, oké ik noem het dan toch, Generative AI - je moet blijven leren!

Maar de realiteit is dat het beste werk waarvan ik de kans heb gehad om deel uit te maken, is ontstaan door de focus op de brand fundamentals. Een sterke merkpositionering. Distinctive brand assets die consistent (!) worden gebruikt. Actionable consumer insights die consumentengedrag drijven, en ga zo maar door.

Deze fundamentals consequent goed doen, is belangrijker voor de merk- én businessgroei van de organisatie, dan the 'next big thing' in marketing waar we het zo graag over hebben.'