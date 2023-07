De reclamewereld volgens Maud Olieslagers: vijf onderwerpen die het vak meer mag omarmen

Deze week was Maud Olieslagers, brand manager Stëlz, Chairwoman NIMA Young Professionals en Nominee Future CMO of the Year, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Olieslagers over haar week: 'Deze week neem ik jullie mee in vijf onderwerpen, die mij inspireren, kracht geven en waarvan ik bovendien geloof dat ons vak het een beetje meer zou kunnen gebruiken of wat meer mag omarmen. Vandaag trap ik af met de eerste: ons vak zou wat eerlijker mogen zijn.'

Hier haar 5 bijdragen:

1. Eerklijkheid - Hoe we met fouten omgaan, is wat ons maakt als mens én dus ook als merk

'Achter merken zitten mensen en hoe je het ook wendt of keert (en op AI na) blijft het meeste van wat we doen mensenwerk. Waar mensen werken worden fouten gemaakt, soms groot, soms klein. Hoe we met die fouten omgaan is wat ons maakt als mens én dus ook als merk.

Afgelopen week kwam Omroep Zwart (en de bureaus Buutvrij & Hammerfest) met zijn 'Eerst zien dan geloven'-lidmaatschapcampagne. Een campagne waarin ze open en eerlijk de struggles, uitdagingen en fuck-ups delen. Ze zijn nog niet waar ze dachten te zijn twee jaar geleden en dat zeggen ze. Eerlijk.

Dat zouden meer merken mogen doen. Het is oké om niet altijd perfect te zijn. Dat inspireert. Zo hebben wij vorig jaar ook een fout gemaakt, door een campagne live te zetten zonder werkende chatbot. Eindstand? Duizenden berichten die beantwoord moesten worden, onbegonnen werk. We zijn eerlijk geweest. Iedereen op de hoogte gesteld dat er iets mis was, en gevraagd of ze zelf opnieuw contact op konden nemen - ditmaal met een werkende chatbot.

Eerlijkheid verbindt; iedereen maakt fouten dus laten we dat met elkaar delen. Zo kunnen we leren en krijgen we meer empathie voor elkaar, en laat dat nou ook iets zijn waarvan we wat meer kunnen gebruiken. Daarover morgen meer.'