Peter C.H. van Leeuwen over gewone situaties een ongewone draai geven

Deze week was Peter C.H. van Leeuwen, oprichter van Leone, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. 'Vanuit Leone vervul ik interimopdrachten op het vlak van marketing, communicatie en branding, begeleid ik pitches (zoals dit jaar onder andere voor Rabobank en Delta) en adviseer ik creative agencies op het vlak van positionering, business development en toekomstscenario’s.' Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Van Leeuwen over zijn week: 'De rode draad is mijn interesse voor mensen en ideeën die het gewone in een andere context plaatsen waardoor het bijzonder wordt.'

Hier zijn 5 bijdragen:

1. Mueck, Frankey en Lupo - En de schoonheid van het ogenschijnlijk gewone

'Ik heb me altijd aangetrokken gevoeld door uitingen die een verrassende draai geven aan de werkelijkheid. Dit kan zowel advertising zijn, kunst of een andere uitingsvorm. Zo was ik recent (weer) in Museum Voorlinden in Wassenaar om de expositie van Ron Mueck te bewonderen. Voor degenen die de kunstenaar Mueck niet kennen: hij is een Australische beeldhouwer die hyperrealistische sculpturen van mensen en dieren maakt. Zijn werken zijn enorm gedetailleerd. Het karakteristieke van zijn stijl is dat hij met schaal speelt. Of zijn sculpturen zijn veel groter dan het menselijke formaat of juist veel kleiner. Zijn werk drukt vaak kwetsbaarheid, intimiteit of een andere emotie uit. Door de lichaamshouding, gezichtsuitdrukking of context wekken ze sympathie op bij de kijker.

Een andere held - inmiddels met internationale faam - is voor mij Frank de Ruwe (beter bekend als Frankey). Ik heb hem beter leren kennen toen ik zijn toenmalige bureau Natwerk adviseerde. Ik heb zelden iemand ontmoet die zo inventief het gewone ongewoon maakt, waardoor het emoties oproept die blijven hangen. Iedere keer als ik weer een voorbeeld zie van zijn ongebreidelde creativiteit moet ik lachen en maakt het me blij. Inmiddels heeft hij 800 zogenaamde ‘street interventions’ in Amsterdam op zijn naam staan en 50 permanente installaties.

Wat zou het mooi zijn als wij binnen ons vakgebied dat steeds meer richting datagedreven rationele logica gaat weer meer ruimte geven aan het principe van het gewone ongewoon maken waardoor doelgroepen echt worden geraakt!

Een van de opdrachtgevers waar ik wat dat betreft altijd met veel plezier op heb gewerkt, is Volkswagen. En een campagne waar ik met trots op terug kijk is die voor de introductie van de Lupo. Op basis van de briefing - ‘dit model is wat compacter dan de rest van de line-up, maar qua features net zo volwassen’ - creëerden mijn DDB-collega’s Michael Jansen, Zwier Veldhoen en Marcel Hartog een briljante campagne. In een serie van 5 commercials werd gespeeld met de gedachte dat de Lupo voor de berijders groter voelt dan die is.. Een mooi voorbeeld van hoe je gewone situaties een ongewone draai geeft (en daardoor de doelgroep raakte, én vakgenoten in Cannes).'