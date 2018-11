The voice of Holland gaat Zuid-Afrika promoten in uitzendingen

De samenwerking met The voice of Holland komt verder tot uiting met branded content waarin vijf ambassadeurs van Zuid-Afrika aan het woord komen via kanalen van De Persgroep. Zo verschijnen er artikelen in de Volkskrant (magazine en online), AD (online) en de regionale titels. Met het thema ‘Suid Afrika, ek is so verlief op jou!’ zullen onder andere presentator Art Rooijakkers, ex-hockeyster Ellen Hoog en chef-kok Julius Jaspers wat delen over hun band met Zuid-Afrika.

Belu Mabandla, directeur van South African Tourism, vertelt dat Zuid-Afrika de eerste bestemming is die samenwerkt met The voice of Holland. ‘We zijn enorm verheugd en trots om samen te werken met een groot programma als The voice of Holland dat talent in alle genres en van alle leeftijden een podium geeft.’

Ramon Mesman, Director Branded Content bij Talpa Media: ‘Wij zijn natuurlijk trots dat The voice of Holland nog steeds veel aandacht krijgt, ook bij A-merken. Door deze samenwerking met Zuid-Afrika kunnen wij een nieuwe dynamiek toevoegen aan de hoofdprijs voor de winnaar van het televisieprogramma.'