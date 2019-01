De 4 communicatiekeuzes van het CPB

Eerst naar de omgeving waarin het CPB opereert. Er wordt vrijwel dagelijks over het bureau geschreven en gesproken in de media. Op de dag van de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s verschenen er meer dan 10.000 berichten in de media, van 1 december 2016 tot 31 mei 2017 waren dat er 43.000.

Er is veel aandacht voor het werk van het CPB, en de kritieken op de publicaties zijn niet louter positief. De economische wetenschap wordt kritisch gevolgd. Niet alles wat van het nationale planbureau komt, wordt automatisch geaccepteerd, iets waar ook andere kennisinstituten, van universiteiten tot en met het KNMI, mee hebben te maken hebben.

Van Gils: ‘De kritiek is er bij vlagen, en is veelzijdig. De een vindt ons te rechts, de ander beticht ons van een linkse agenda. Het komt van alle kanten. Tegelijkertijd wil ik dat allemaal ook wel wat relativeren. We houden terugkerend onderzoek naar onze reputatie en zien dat die op orde blijft. Het vertrouwen in het instituut CPB wordt niet minder.’

Een belangrijker probleem vindt Van Gils dat feiten als meningen worden weggezet en gewantrouwd. Het gebeurt het regelmatig dat mensen of partijen met de conclusies van een onderzoek aan de haal gaan of nogal gekleurd interpreteren, zegt ze.

‘Onze genuanceerde boodschap - wij schetsen afwegingen – wordt vaak minder genuanceerd opgepakt door politici en media. Het probleem is dat we te maken hebben met lastige materie. Wij praten in ‘basispaden’ en ‘aiq’s’ (arbeidsinkomenquotes, red.), noem de termen maar op. Die worden niet altijd juist opgepakt of geïnterpreteerd. Ik hoor onze onderzoekers weleens klagen als er weer iets verkeerd in de krant staat. Maar goed, ik denk dat we daar een eigen verantwoordelijkheid in hebben te nemen.’