Vertrekkende Paul Polman ‘doet zichzelf tekort’ met opmerkelijk AD-interview

Paul Stamsnijder, founding partner Reputatiegroep, is veel milder over het optreden van Polman. Het interview toont volgens hem vooral het onbegrip in Nederland over het grote bedrijfsleven.

Stamsnijder: ‘Unilever is net als andere multinationals als Shell, KLM, ING en FrieslandCampina een wereldspeler met de Hollandse polder als basis. Terwijl een smaldeel van Nederland begrijpt dat we veel te danken hebben aan het grotere bedrijfsleven, is een relatief zeer klein deel uiterst zurig over alles wat op internationaal ondernemerschap lijkt. Dat weerspiegelt zich ook in de reacties: men ziet iedere ceo die zich in Nederland uitspreekt als een graaier die het Hollands belang schaadt.’

Rationeel bezien is dat belachelijk, vindt Stamsnijder, want Nederland is economisch zo succesvol dankzij ons grote buitenland. Maar het sentiment is negatief, aldus de reputatieadviseur: ‘In die zin was het misschien te overwegen geweest om niet het AD, maar Telegraaf of FD te kiezen als podium. Dan was de invalshoek wellicht afgewogener geweest. Polman deed nu een moedige poging om het beeld te nuanceren, maar het effect is mogelijk averechts geweest.’