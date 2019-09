Hoe maak je statements in tijden van Trump en Zwarte Piet?

Zo is de liefdesdans tussen Pride en Philips ook ontstaan, legt Lam uit. ‘Intern zijn we veel met het thema bezig, maar dat droegen we niet uit. Pride is voor ons een platform waarop we kunnen laten zien dat medewerkers zichzelf kunnen zijn.’ De partijen werken inmiddels vier jaar samen. Hebben ze al pinkwashing-verwijten gekregen? ‘Het scheelt dat wij geen salesdoelstellingen hebben’, antwoordt Lam. ‘Maar er is altijd wel een groep die ons bekritiseert. Consumenten moeten nog wennen aan de manier waarop merken tegenwoordig campagne voeren.’

De eerste campagne die Philips en Pride gezamenlijk lanceerden, kan Lam zich nog levendig herinneren: ‘Ja, dat was spannend. Ik heb non-stop de online reacties in de gaten gehouden. Er zat een team klaar dat op alle berichten reageerde. Ook dat is belangrijk: je moet heel consistent zijn in je reacties en uitleg geven waar nodig.’

Er ging veel aan de campagne vooraf. ‘Je moet het rustig opbouwen’, legt ze uit. Tijdens de eerste editie had het bedrijf alleen een ‘veilige, blije aftermovie met bekende Nederlanders op de boot’. In het tweede jaar kwam Philips-medewerker Marco in beeld. Hij vertelt hoe prettig hij zich op de werkvloer voelt. ‘Als we dit meteen het eerste jaar hadden gedaan, dan was het totaal niet geloofwaardig geweest.’ Volgend jaar gaat Lam namens Philips in samenwerking met Vice een documentaire maken. De inspanningen beginnen zijn vruchten af te werpen, merkt Lam aan het personeelsbestand. ‘We trekken mensen aan die we voorheen veel moeilijker bereikten.’

Om te voorkomen dat je bij campagnes rond gevoelige thema's de plank misslaat, is het volgens Lam heel belangrijk om in de voorbereidende fase voldoende research te doen. Ze raadt daarom aan om altijd advies te vragen aan iemand die binnen de doelgroep valt. ‘Als hetero en ken ik de Pride-tone of voice niet. Van de muziek tot het design en de boodschap; alles heb ik van tevoren laten controleren.’ Ze voegt lachend toe: ‘Dit artikel laat ik ook checken, je weet maar nooit.’