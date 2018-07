Purpose puristen plaag

We hoeven bedrijven die per ongeluk een draadje oceaanplastic in hun jeans hebben meegenaaid geen Nobelprijs uit te reiken. Maar we hoeven ze ook niet weg te zetten als opportunistische greenwashers.

Marketinggoeroe’s roepen in koor dat er zonder purpose op aarde geen leven meer mogelijk is. Dan heb je geen bestaansrecht en sterf je eerder vandaag uit dan morgen. Voor het gemak voegen ze er aan toe dat je zo’n purpose niet achteraf kunt bedenken en dat het geen zin heeft dat je aan het reversed engineeren gaat. Nee, nee, die moet bij de oprichting al in steen zijn gebeiteld, zoals bij HAK bijvoorbeeld. Anders telt het niet: ‘You can’t fake purpose’.

Over inclusiviteit gesproken. Dit heeft veel weg van een overstroming waarbij Triodos, ASN Bank zich samen met Chocolonely op het dak van het purposehuis hebben gehesen. Om vervolgens andere drenkelingen met een roeispaan weg te duwen. Er is echt geen plek voor volgelingen, voor imitatie-moeder-Teresa’s en gelegenheids-Mandela’s. Sorry, maar we moeten het purpose-ras wel zuiver houden natuurlijk.

We hoeven bedrijven die per ongeluk een draadje oceaanplastic in hun jeans hebben meegenaaid geen Nobelprijs uit te reiken. Maar waarom wegzetten als opportunistische greenwashers? Puristen die purposebeginners als strenge schoolmeester met de lange lat op de vingers tikken, moeten zich schamen. Kappen nu met die elitaire houding. Een echte master of the universe kan ook genieten van het purposetuintje van de buren. Die geeft ze het voordeel van de twijfel. Want wie weet groeit er wat groots uit, of vormen al die druppels bij elkaar een tsunami op de gloeiende purposeplaat.

Het gaat natuurlijk niet om woorden, maar om daden. Neppers worden publiekelijk terecht gewezen met een soort Loden Leeuw of Gouden Windei. Maar als chemisch bedrijf AkzoNobel de favella’s in Rio schildert, mag dat gewoon in de krant. Als de Rabobank - na een wat minder coöperatieve periode - vol inzet op purposemarketing, rekenen we dat helemaal goed. En als Vindicat elke maandagavond vluchtelingen lesgeeft in de Nederlandse taal, dan verdient de rector voor de verandering ook eens een compliment. Want binnen de kortste keren roept die asielzoeker in accentloos ABN: “De betere wereld is niet zo kieskeurig meneertje. Hoe meer ziel, hoe meer vreugd!”.