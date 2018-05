ASN is zelf ook niet blij met babytweet en verwijdert die na storm kritiek

‘Baby’s maken is het mooiste wat er is, maar elk kind dat niet geboren wordt, scheelt jou als potentiële ouder 58,6 ton CO2-equivalent per jaar. Wat vinden jullie: mag je als westers persoon met westerse klimaatvoetafdruk, een tweede kind?’

Deze vraag stelde de ASN bank zijn achterban via sociale media, maar had dat achteraf gezien beter niet kunnen doen. De oproep van de bank ging social al snel over de tong, helemaal nadat GeenStijl die had samengevat met de woorden: ‘ASN Bank: "Blanken mogen niet meer neuqen”’