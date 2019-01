Nog meer debat verkleint de maatschappelijke kloof niet, samenwerking wel

In Nederland is afgelopen jaar veel geklaagd over ‘de kloof’. De polarisatie in de samenleving is doorgeslagen en dat heeft negatieve effecten op de resultaten van het bedrijfsleven. Of het gaat om de zwartepietdiscussie of de dividendbelasting, om het nieuwe pensioenstelsel of de #gelehesjes: elke oprisping van ongenoegen uitgesproken door of namens ‘de straat’ versus ‘de staat’ wordt breed uitgemeten en leidt tot ophef.

Sociale media zijn niet altijd socialiserend. Boude beweringen op twitter worden zonder slag of stoot overgenomen door klassieke media en het eind van het lied is dat iedereen achter de vertekening aanholt. Het lijkt bon ton om niet met elkaar, maar over elkaar te spreken.