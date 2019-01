Paul Stamsnijder: 'Dat alle neuzen dezelfde kant op moeten staan, is onzin'

Paul Stamsnijder, oprichter van De Reputatiegroep, gaat in op de rol van leiderschap tijdens crisis. Over open redeneren en tegenspraak organiseren. 'Dat alle neuzen dezelfde kant op moeten staan is onzin' Over crises als bij de ING, waarbij de bank zich onvoldoende realiseerde dat ING 'van ons allemaal is'. Over het maken van excuses, waarbij het de trend is verontschuldigingen aan te bieden voor de ophef, niet voor de gedane uitspraken.

