De oncomfortabele week van Erik Kessels

'You run around town like a fool and you think that it’s groovy van Chantal Rens is misschien het meest overbodige, maar zeker één van de meest grappige werken die ik ooit ben tegengekomen. Chantal Rens is een Tilburgse kunstenares (tevens partner van Gert-Jan van Leeuwen, alias Gummbah – Say no to success!) die fotografie vaak als uitgangspunt gebruikt voor haar collages. In haar boek ‘You run around town like a fool and you think that it’s groovy’ combineert ze beelden van dieren die een glas met een alcoholische drank erin op hun rug balanceren.

Je zou jezelf kunnen afvragen: waarom? Maar dit is precies waarom het boek dodelijk grappig is. Chantal maakt met haar beelden combinaties die je met zekerheid nog nooit eerder hebt gezien. Ik zou dit boek ten zeerste aanbevelen, al is het alleen maar om je oncomfortabel te voelen over je eigen creativiteit. Het kan namelijk altijd nog gekker.'