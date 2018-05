Deze 10 bureaus gaan door bij aanbesteding campagnes Rijk

Daarmee zijn er ook een paar bureaus afgevallen: Grey, The Oddshop en de meer op pr en communicatie gerichte BKB, Hollander van der Mey en Schuttelaar & Partners.

Ze zijn er ‘slachtoffer’ van geworden dat de raamovereenkomsten voor Grote campagnes, Middelgrote en Kleine campagnes en pr bij campagnes zijn vervangen door één nieuwe aanbesteding. Hierin draait om het ontwikkelen en het uitwerken in middelen, content en acties van campagnes van de Rijksoverheid. Dit betekent dat een bureau het gehele traject van een crossmediale campagne van A tot Z kan begeleiden, maar ook gevraagd kan worden voor ‘slechts’ een online of offline advies of een campagnemiddel.

Voor gespecialiseerde bureaus, bijvoorbeeld in pr, is het niet mogelijk om zelfstandig de aanbesteding binnen te halen. We konden zij mee-inschrijven met grotere, bredere bureaus.