De Gebroeders Janssen maken 'een beetje reclame' voor Limburg

2. Een beetje reclame voor de Limburgse documentairemaker Hans Heijnen

'Op dinsdag schijnen mensen weleens een dip te hebben. Wellicht dat het werk van Hans Heijnen je uit deze dip kan trekken of je er nog iets verder in duwt, dat kan ook.

Hans is een van onze favoriete documentairemakers. De weemoed, het droogkomische en de zwarte humor in zijn werk spreken ons enorm aan. De documentaire die we het vaakst hebben gezien van Hans is Bewakers van Bemelen, een portret van Bemelen, een klein dorp in Zuid-Limburg, dat door de vergrijzing langzaam leegloopt. Wat overblijft is een bonte verzameling aan dorpsfiguren. In deze documentaire spelen, hoe toevallig, twee broers de hoofdrol.

Het verschil met ons is dat deze broers zich niet druk maken over de nieuwe campagne van ESPN, maar over heel andere dingen. Zoals de lijnen op het veld van de lokale voetbalclub. En over de vraag of de carnavalsoptocht in Bemelen wel of niet door kan gaan omdat er net iemand overleden is.

De muziek in deze documentaire is gemaakt door de Limburgse zanger Arno Adams, over wie Hans eerder al een documentaire heeft gemaakt, genaamd Belfeld Blues.

Naast De Bewakers van Bemelen is ook het andere werk van Hans zeer de moeite waard, zoals De Letste Limburger in LA, Voetbal is oorlog en De Gert & Hermien Story.'