Maarten Bakker: 'Ons vak is doortrokken van fraude en privacyschending op een ongekende schaal'

Deze week was Maarten Bakker, Creative Director/Partner van ClubgeistBVH, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans én Adformatie (één bijdrage per dag).

Bakker over zijn week: 'Reclame is een zenuwachtig vak. De hypes en trends volgen elkaar snel op, iedere week is er wel iemand die er belang bij heeft om te roepen dat de wereld compleet gaat veranderen. Tegelijkertijd raak ik zelf steeds meer geïnteresseerd in wat onder de oppervlakte hetzelfde blijft. Deels zit dat in mijn karakter, maar het zal ook wel met het klimmen der jaren te maken hebben. Soms heb ik daardoor het gevoel dat het vak en ik uit elkaar bewegen, maar gelukkig leidt mijn zoeken naar het tijdloze er ook regelmatig toe dat we iets essentieels vinden bij een opdrachtgever, waardoor we in staat zijn om iets maken wat een diepere snaar raakt. Op dat soort momenten denk ik: het heeft nog steeds zin dat ik rondloop in de reclame.

Hoe dan ook, om de hijgerigheid wat tegenwicht te bieden kies ik deze week vijf mensen waar de tijd zijn tanden op stuk bijt, die zich onttrekken aan de waan van de dag en er in een enkel geval zelfs met gestrekt been tegenin gaan. Allemaal zijn ze oud, in drie van de vijf gevallen zelfs oud in de overtreffende trap: dood. Kunnen we dat aan, vakgenoten? Zet u schrap.'

Hier zijn 5 bijdragen:

1. 'Ze hoefde er niet over na te denken; ze voelde het'

'Als ik me baseer op wat ik in deze serie voorbij heb zien komen, moet ik ervan uitgaan dat de meeste mensen hun inspiratie halen uit briljante vakgenoten of geniale mensen uit aanpalende creatieve disciplines. Wonderlijk genoeg zit er zelden of nooit een exemplaar tussen van de mensen wier taak het is om ons te inspireren: onze opdrachtgevers. Laat ik daarom beginnen met de meest inspirerende opdrachtgever die ik ooit heb gehad: Anneke Bosman, Hoofd Actie van Amnesty International.

Anneke had alles wat je in een opdrachtgever zoekt. Enorm bevlogen, een schijnbaar onbegrensd vermogen tot empathie, een groot gevoel voor humor en een scherp oog voor het verschil tussen doel en middelen. In een interview in het blad Wordt Vervolgd antwoordde ze ooit op de vraag of ze nooit moedeloos werd van al het leed waar ze de hele tijd mee geconfronteerd werd: “Ik zit hier gewoon comfortabel in mijn kantoor, terwijl die mensen daar zich afvragen of ze ’s avonds hun dierbaren wel weer terugzien. En dan zou ík moedeloos moeten worden?”

Volslagen uniek was hoe ze creatieve voorstellen beoordeelde. Ze reageerde altijd meteen, zonder enige vertraging en op een wonderlijk fysieke manier: als ze iets goed vond spuwden haar ogen vuur, verschoot ze van kleur en tuitte en ontspande ze haar lippen heel snel achter elkaar. Ze hoefde er niet over na te denken; ze voelde het.

Anneke werd ziek in 2014, het jaar waarin de oorlog in Syrië op zijn gruwelijke dieptepunt was. Toen een vriendin haar twee weken voor haar overlijden bezorgd vroeg hoe het met haar ging, antwoordde ze opgewekt: “Ik heb nog steeds geen mortiergranaat in mijn keuken gehad, dus met mij gaat het uitstekend!”

Ik gun het iedereen om ooit een keer voor zo’n opdrachtgever te mogen werken.'