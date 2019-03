‘In Nederland hebben we een verwrongen beeld van Rusland; we vinden het eng en een boevenstaat. Daarom durven veel bureaus de markt niet te betreden, vertelt Olaf van Gerwen, eigenaar en foodregisseur bij Chuck Studios. Maar hij trekt zich daar niks van aan en opent samen met zijn partner, Ellen Gaedtgens, een nieuwe vestiging van Chuck Studios in Moskou.

Chuck Studios is een bureau gespecialiseerd in foodmarketing, en juist op dat gebied valt nog veel terrein te winnen in Rusland. Van Gerwen wordt, net als veel andere westerse regisseurs, vaak ingevlogen om voor Russische merken zijn specialisme uit te oefenen. Van Gerwen: ‘Europese bureaus nemen aan de lopende band opdrachten van Russen aan. Zij reizen af naar Amsterdam, Milaan, Parijs en Barcelona omdat daar productiehuizen zitten die zij niet hebben. Wat ons uniek maakt: wij zijn veel verder met technische vaardigheden. Het creëren van special effects is een kunstje dat Russen niet goed beheersen. Denk aan het ontploffen van een kokosnoot, saus in de lucht schieten en burger elegant in een doosje laten vallen.’