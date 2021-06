Stone Twins winnaar bij de D&AD Awards

Verbal identity

The Stone Twins – de Ierse eeneiige tweeling Declan en Garech Stone, die al lang in Nederland werken – wonnen zoals gezegd als enige twee Pencils, beide in de categorie Writing for Design: ‘Het is leuk om erkend te worden voor originele ideeën en uitvoeringen van hoge kwaliteit. Nog belangrijker is het om ons werk te vergelijken met het beste internationale werk – en om te helpen bij het opbouwen van de profielen van onze twee klanten.

Het klopt dat wij verder kijken dan alleen visual design. Meer dan ooit is hoe een merk ‘talks’ (verbal identity) net zo belangrijk als hoe het ‘looks’ (visual identity). Het mooie van onze twee ‘design for writing’ prijzen is het huwelijk van design met creative copywriting. Deze twee aspecten maken deel uit van onze holistische benadering van brand development.

Of 8 Pencils voor Nederland niet wat weinig is? Het toont de hoge standaard van de D&AD Awards aan. Dutch Design is nog lang niet dood, wij hebben zojuist twee Pencils gewonnen!’

De score de afgelopen 5 jaar

Nederland won vorig jaar 12 Pencils (waarvan 1 goud en 4 graphite/zilver).

In 2019 won Nederland 8 Pencils.

In 2018 won Nederland 10 [Pencils] uit 10 nominaties.

Nederland wint 15 Pencils bij D&AD Awards 2017 (het jaar van The Next Rembrandt).

Nederland wint 7 Pencils bij D&AD Awards 2016.