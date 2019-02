Anti-ASMR: Lynx laat zien hoe je je zaakje scheert

Ook stelt Lynx de vraag: ‘Why can’t guys shave whatever they want?’ Dit lijkt een verwijzing naar de Gilette-campagne over toxic masculinity, maar dit blijkt niet het geval, laat Adam Koppel, creative director bij 72andsunny weten. 'We waren al met dit project bezig voor de Gillete-campagne. Wij zochten vooral een nieuwe manier om het gesprek met jonge mannen aan te gaan. Niet door ze een lezing te geven, maar ze te laten ontdekken wie zij zijn.'

De oorspronkelijke briefing was een demonstratievideo, die moest laten zien hoe mannen op een veilige manier hun lichaam kunnen scheren. Koppel: 'Wij dachten: hoe kunnen we dit op een grappige manier doen? Ineens moesten we denken aan het knetterende geluid van scheerschuim en voilà: het idee was geboren.'

Saillant detail: 'We filmden eerst het bovenlichaam. Maar toen was al het haar weg voor de volgende filmpjes. Onze make up-artiest heeft alle haren opgeraapt en weer op zijn borst geplakt. Ik weet niet of hiervoor een prijs is, maar zij zou die absoluut winnen', aldus Koppel.