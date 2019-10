Bud komt voor het eerst met Nederlandse televisiecampagne

Bud komt met de eerste tv-commercial voor de Nederlandse markt. De commercial is onderdeel van een grootschalige campagne die verschillende samenwerkingen en uitingen bevat. Zo was er al een partnership met Ajax, is er samengewerkt met evenementen en daar komt bij dat het biermerk ook zelf verschillende evenementen heeft georganiseerd, zoals het tweedaagse culturele evenement BudX Amsterdam. Daarnaast is Bud in het Nederlandse straatbeeld zichtbaar met verschillende out of home-uitingen.

Sjors van Drie, senior brandmanager van Bud, vertelt dat het biermerk er ook voor wil zorgen dat mensen samenkomen en dat talent een podium krijgt. ‘Dit doen we onder andere zelf door een platform als BudX Amsterdam op te zetten waar wij met verschillende talks over muziek, kunst en mode een inspirerend programma creëren.’ Inmiddels wordt Bud in meer dan 1000 horecagelegenheden in Nederland geschonken en is het biertje in de supermarkt verkrijgbaar in fles en blik.