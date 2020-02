Campagnerapport: Ford zet in op elektrisch rijden, Jumbo gaat voor gezond

De commercial van Jumbo doet het qua herkenning in ieder geval goed. Zo geeft 77% van de respondenten aan dat zij de tv-commercial van de supermarktketen al een keer eerder, buiten het onderzoek om, hebben gezien. 57% van de respondenten geeft aan de commercial geloofwaardig te vinden, 62% beschouwt de uiting als onderscheidend en 64% is van mening dat de campagne leuk en aansprekend is. Daar komt bij dat 66% van de kijkers vindt dat de commercial een duidelijke boodschap bevat. Tot slot vindt 70% van de deelnemers de nieuwjaarscommercial goed bij Jumbo passen.

Goedhart ziet dat de commercial van Jumbo het ietsje beter doet dan Ford, maar ziet ook gelijkenissen. ‘Hier zien we wederom dat de commercial het niet slecht doet, maar Jumbo zal zich met deze campagne niet per se onderscheiden van de concurrentie.’

Roy van Keulen, Directeur Marketing bij Jumbo Supermarkten, geeft aan dat Jumbo dit seizoen wil focussen op ‘Altijd Lage Prijzen’ en gezonder leven. ‘Onze Jumbo-familie doorleeft dit in onze reclames met onze sporters, zoals Max Verstappen en onze schaats-wielerploeg Team Jumbo-Visma. Samen kunnen we onze expertise op het gebied van gezonde voeding actief uitdragen en onze klanten aansporen om meer te bewegen. In deze commercial was, naast het Jumbo-gezin, een hoofdrol weggelegd voor Tom Dumoulin, de kersverse renner van wielerploeg Jumbo-Visma. In de commercial is te zien hoe Dumoulin op ludieke wijze vader Bas inspireert om het jaar gezond te beginnen met veel lekkere groenten.´

Van Keulen vertelt dat de supermarktketen ook zelf onderzoek laat doen naar de campagne. ´We zien bij deze commercial zeer goede resultaten bij een onderzoeksgroep van 750 personen. De cijfers laten zien dat deze commercial bovengemiddeld goed scoort op humor, duidelijkheid, sympathie, uitgebreid assortiment en geloofwaardigheid. Met een 7,5 als rapportcijfer is deze commercial goed gewaardeerd.’