Campagnerapport: ex-miljonair Hans bij KPN, Max Verstappen in commercial G-Star Raw

34% van de kijkers vindt dat de commercial van G-Star Raw een duidelijke boodschap bevat en goed bij het merk past. 35% vindt de uiting leuk en 46% van de ondervraagden is van mening dat de campagne met Verstappen onderscheidend en opvallend is. ‘Leuk om Max Vertappen eens in een andere rol te zien’, deelt een van de kijkers. ‘Leuk, interessant en de commercial laat in de rust op het einde duidelijk het product zien’, vertelt een andere kijker.

Turksema (MeMo²): ‘Max Verstappen wordt in deze andere rol goed ontvangen door reclame kijkend Nederland. Het kledingmerk scoort goed op onderscheidend vermogen, maar het publiek moet duidelijk nog even wennen aan deze nieuwe insteek. De boodschap die G-Star Raw probeert over te brengen lijkt pas laat duidelijk te worden voor de kijker, waardoor de boodschapoverdracht van de tv-commercial achterblijft. De reacties op Max Verstappen in een commercial van G-Star Raw zijn over het algemeen positief.’

Gwenda van Vliet, Chief Marketing Officer van G-Star Raw, vertelt dat de campagne met Verstappen als doel heeft om op de Nederlandse markt extra awareness te creëren onder een brede doelgroep voor G-Star Raw en in het bijzonder de samenwerking met de F1-coureur. ‘De campagne bouwt op de waarden die Verstappen en G-Star Raw gemeen hebben. Puur, authentiek, eigenwijs en rebels.’ Uit eigen onderzoek van het kledingmerk blijkt ook dat de campagne goed wordt ontvangen, vertelt van Vliet. ‘Het is voor G-Star de best scorende campagne ooit, zowel organisch als via paid media. En met een 98% positieve responsrate kunnen we niet anders dan tevreden zijn. Deze campagne is één van de toetsen in het brede pallet van G-Star waarin we onszelf weer neer willen zetten als oer-denimmerk.’